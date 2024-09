Live dabeisein bei der Fußball-Königsklasse!

Gleich zwei österreichische Bundesligisten haben es in dieser Saison in die UEFA Champions League geschafft, darunter auch der Grazer Doublesieger SK Puntigamer Sturm Graz. Erleben Sie mitreißende Partien und feuern Sie die Mannschaft im Wörthersee Stadion an, wenn sie gegen die besten Teams Europas antreten.