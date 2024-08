Bereit für den härtesten Teamwettbewerb der Welt?

Lassen Sie sich das nicht entgehen: Red Bull Dolomitenmann am 7. September in Lienz.

Am 7. September 2024 treffen in Lienz/Osttirol bereits zum 37. Mal „die Härtesten unter der Sonne“ aufeinander, um in vier Disziplinen dem Motto „wenn Leiden Spaß macht“ gerecht zu werden. Das klingt nach einer ultimativen Herausforderung? Das ist es auch!

Seien Sie dabei, wenn die besten Athlet:innen der Welt für den Titel „Red Bull Dolomitenmann“ an ihre körperlichen Grenzen gehen. Nicht umsonst gilt der Red Bull Dolomitenmann als „inoffizielle Weltmeisterschaft des extremen Outdoorsports.“

Eine Auszeichnung in diesem Metier, die dafür sorgt, dass hier wirklich die Besten der Besten am Start stehen. Formate wie dieses gibt es weltweit nicht viele. Das Spannende am Red Bull Dolomitenmann ist, dass vier extreme Sportarten inklusive Paragleiten zusammenkommen und es ein Teambewerb mit einzigartiger Zuschauerkulisse und einem tollen Rahmenprogramm bei freiem Eintritt ist.

Teilnahmeschluss: 8. September 2024

