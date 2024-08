Laufen und ein soziales Zeichen setzen

Mit dem 12. Social Business Night Run&Walk wird arbeit plus Steiermark – das Netzwerk der sozialen Unternehmen in der Steiermark – am 26. September 2024 wieder laufend ein soziales Zeichen setzen. Der Reinerlös der Nenngelder kommt der Kleinen Zeitung Aktion „Steirer helfen Steirern“ zugute. Mit dem Lauf soll die Arbeit der Gemeinnützigen Beschäftigungsbetriebe (GBP) und der Sozialökonomischen Betriebe (SÖB) mit Schwerpunkt Arbeitsmarktintegration in der Steiermark sichtbar gemacht werden.

Um 19 Uhr fällt der Startschuss für den Social Business Night Run&Walk am Sportplatz des ASKÖ Center Graz Eggenberg. Gelaufen werden die fünf km in 8er- oder 3er-Teams oder alleine auf einem flachen Rundkurs um das Schloss Eggenberg. Auch Nordic Walking wird in 3er-Teams oder einzeln gewertet.

arbeit plus erwartet zahlreiche Teilnehmer:innen, die im so vielfältigen Bereich der Sozialwirtschaft tätig sind, sowie Unternehmen und Privatpersonen, die soziales Engagement zeigen wollen und Spaß am Laufen haben. Für sie wird der Social Business Night Run&Walk ein perfektes Event zum gegenseitigen Austausch, sportlicher Herausforderung und einem geselligen Miteinander.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 11. September 2024

