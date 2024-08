Endlich wieder Bundesliga!

Der GAK kehrt nach 17 Jahren in die Bundesliga zurück. Wir verlosen je 15 x 2 Tickets für ausgewählte Heimspiele in der Saison 2024/25. Jetzt mitmachen, mit etwas Glück eine:r der Gewinner:innen sein und die Roten hautnah im Stadion in der Bundesliga erleben.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Werden Sie jetzt Club-Mitglied und sichern Sie sich die Teilnahme an exklusiven Gewinnspielen für Tickets zu allen kommenden Spielen.

Hier geht es zu den Club-Angeboten.