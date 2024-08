Am 24. August bestreiten Österreichs Herren in Graz ihr letztes Vorbereitungsspiel auf die Olympia-Quali, die man von 29. August bis 1. September in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei, Kasachstan und Ungarn bestreitet, gegen Slowenien.

Die steirische Landeshauptstadt wird für knapp eine Woche zur Heimat für Österreichs Cracks. In Graz soll der Feinschliff für die Olympia-Qualifikation erfolgen. Dafür testet man zweimal gegen Slowenien - am 22. August auswärts in Bled und am 24. August vor Heimpublikum in Graz.

