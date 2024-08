„Reise durch das afrikanische Graz“

Der Rundgang lädt zu einer Entdeckungsreise des afrikanischen Alltagslebens in Graz ein.

Die Umstände, welche die Afrikaner:innen bewegten, nach Österreich zu emigrieren, sowie Einblicke in ihr jetziges Leben in Graz werden den interessierten Spaziergänger:innen nähergebracht. An verschiedenen Stationen (Platz der Menschenrechte, afrikanische Geschäfte und Restaurants, Projekte und Institutionen, die Migrant:innen aus Afrika unterstützen …) wird über die Geschichte, Bräuche und Kultur afrikanischer Migrant:innen, aber auch über die Probleme, mit denen diese Menschen in Graz zu kämpfen haben, gesprochen.

Teilnahmeschluss: 2. September 2024