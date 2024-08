Saisonstart 2024/25 – auf ins Stadion!

Wer bei Heimspielen des TSV Egger Glas Hartberg live im Stadion dabei sein möchte, hat jetzt die Chance auf kostenlose Tickets. Wir verlosen für die kommenden Heimspiele je 10 x 2 Sitzplatzkarten.

In der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison 2024/25 trifft der TSV Egger Glas Hartberg am Samstag, 3. August 2024, in Hartberg auf den LASK. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und dass wir wieder gemeinsam mit euch Fußballfeste in der Profertil Arena genießen können.

Exklusive Gewinnspiele für Tickets zu allen weiteren Spielen gibt es für unsere Club-Mitglieder.

