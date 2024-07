62. Altausseer Kiritogbierzelt

Am ersten Septemberwochenende geht, in der ansonsten so beschaulichen Loser-Gemeinde, der traditionelle Altausseer Kiritog mit dem 62. Altausseer Kiritogbierzelt der FF Altaussee über die Bühne. Da herrscht im Dorf, wie jedes Jahr, der Ausnahmezustand.

Die Bewohner von Altaussee sind stolz auf den Erfolg ihrer Freiwilligen Feuerwehr, auch wenn manche den Kiritogtrubel mit einem lachenden und einem weinenden Auge beäugen: „Hiaz wird’s schön longsam g‘nuag …!“ An einem Wochenende werden ca. 10.000 Portionen Grillhendl, 9000 Portionen Bratwürstl, 20.000 Semmeln und 600 Kilo Sauerkraut verzehrt. Ungefähr 60.000 halbe Bier konsumieren die Bierzeltbesucher in zweieinhalb Tagen, das ist pro Quadratmeter Festgelände mehr Bier, als am Münchner Oktoberfest getrunken wird.

Die Lastwagen, mit dem in einer kleinen Gösserbrauerei in Falkenstein/Osttirol speziell gebrauten Bierzeltbier, werden am 16. August pünktlich um 19 Uhr beim Feuerwehrrüsthaus Altaussee mit einem großen Bierempfang willkommen geheißen, wo dann das Bier gebührend verkostet wird.

Der Erlös vom Altausseer Kiritogbierzelt wird ausschließlich für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bzw. für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen verwendet. Die Bierzeltbesucher essen und trinken quasi für die Sicherheit in Altaussee. Na, wenn das kein Motiv ist, einen kräftig über die Stränge zu schlagen, oder …?

Teilnahmeschluss: 9. August 2024