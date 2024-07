Leser:innen sind eingeladen, ein Comic zum Thema „Salz“ und/oder „Salzkammergut“ zu zeichnen und ein Foto davon an die Kleine Zeitung zu schicken! Die Kulturredaktion der Kleinen Zeitung wählt am Ende des Wettbewerbs die vier kreativsten Comics aus. Die Gewinner:innen sowie deren Begleitperson werden von Elisabeth Schweeger, Künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024, am 6. September 2024 um 14 Uhr exklusiv durch die Ausstellung „Verborgen im Fels. Der Berg, das Salz & die Kunst – Comics erzählen Geschichte(n)“ geführt. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang mit Brötchen sowie einen kostenlosen Besuch der Salzwelten inkl. Führung. Weiters erhalten die vier Gewinner:innen jeweils eine Goodiebag der Kulturhauptstadt mit zwei Kulturcards 2024.

Verborgen im Fels. Der Berg, das Salz und die Kunst

Mit Comiczeichnungen erzählt der deutsche Comickünstler Simon Schwartz die wechselvolle Geschichte des Altausseer Salzbergs und der im Berg gelagerten Kunstgüter. Erzählungen in Bildern bieten seit jeher einen einzigartigen Zugang zu unserer Geschichte. Simon Schwartz ist ein Meister darin und macht Zeitgeschichte hautnah erlebbar. Im Auftrag der Salzwelten GmbH und der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024 hat er die wechselvolle Geschichte des Salzbergwerks Altaussee von der Steinzeit bis in die NS-Zeit in eine Graphic Novel gepackt.

Salzwelten Altaussee

Erlebe das größte aktive Salzbergwerk Österreichs! Bei deinem Ausflug in den Salzwelten Altaussee im Ausseerland wartet ein spannender Mix auf dich: Hier trifft das größte noch aktive Salzbergwerk Österreichs auf die hollywoodreife Story von gestohlener Nazi-Raubkunst.

Kulturhauptstadt 2024

Die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut bietet ein umfassendes sowie vielschichtiges Programm für das Jahr 2024. Nähere Infos finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 22.8.2024