Testspiel-Kracher: PSG zu Gast in Klagenfurt

Der ultimative Test des SK Sturms für die bevorstehende Champions-League-Saison steht am 7. August am Plan, wenn die Startruppe von Paris Saint-Germain in Klagenfurt zum Tanz gebeten wird.

Wie bestreitet man einen perfekten Test für die Spiele, die im Herbst in der UEFA Champions League auf den SK Sturm warten? Richtig – man testet den Ernstfall gegen eben einen solchen und zwar genau an dem Ort, an dem auch die Königsklasse bestritten wird, in Klagenfurt. So kommt niemand Geringeres als der amtierende französische Meister und Champions-League-Halbfinalist Paris Saint-Germain nach Kärnten, um Hierländer und Co so richtig zu fordern. Das Spiel findet am 7. August im Wörthersee Stadion statt, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.