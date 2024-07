Testspiel-Kracher: 10 x 2 Tickets für SK Sturm gegen den FC Porto gewinnen!

Es ist mittlerweile schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden: das internationale Testspiel des SK Sturm in der Merkur Arena gegen einen Topverein am Saisonstart. Der diesmalige Kontrahent: Der portugiesische Spitzenklub FC Porto, seines Zeichens zweimaliger Sieger der Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Das unter anderem mit den EM-Stars Portugals Diogo Costa oder Francisco Conceição bestückte Team kommt am 23. Juli in die Merkur Arena – und für dieses Spitzenspiel verlosen wir jetzt 10 x 2 Tickets.