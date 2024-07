Geballte MotoGP-Power am Red Bull Ring

Mitten im brisanten Titelduell der beiden Ducati-Erzfeinde Jorge Martín und Francesco Bagnaia gastiert die MotoGP am Spielberg. Von 16. bis 18. August demonstrieren die besten Motorrad-Rennfahrer der Welt einmal mehr, wozu sie in der Lage sind – zur Freude der tausenden Fans vor Ort.

Los geht's am Freitag mit zwei Trainingssessions. Der Samstag ist vollgepackt mit zwei Qualifyings und dem MotoGP-Sprint über 14 Runden. Am Sonntag geht mit dem Motorrad Grand Prix von Österreich das Highlight des Rennwochenendes über die Bühne. In der Vergangenheit galt der Red Bull Ring als Ducati-Land.

Ob es 2024 so weitergeht, wird sich von 16. bis 18. August zeigen. Fest steht nur, dass Brad Binder und Jack Miller auf ihren Zweirad-Raketen alles versuchen werden, um den dritten MotoGP-Heimsieg von Red Bull KTM Factory Racing einzufahren. Die österreichische Motorradschmiede ist der ausschlaggebende Grund, weshalb am Spielberg auch bei der MotoGP die Farbe Orange auf den Tribünen vorherrscht.

Während auf dem Red Bull Ring die Gladiatoren der Schräglage fesselnde Manöver an der Grenze der Physik abliefern, geht es abseits der Rennstrecke nicht minder spektakulär zu. Im Vorjahr sorgten am Spielberg über 170.000 Zuschauer am Wochenende für eine einzigartige Atmosphäre. Vor allem die MotoGP Bike City machte mit spektakulären Konzerten ihrem Ruf als Entertainment-Hochburg alle Ehre.

Auch dieses Jahr jagt im Rahmenprogramm ein Höhepunkt den nächsten. Live-Acts, Stuntshows sowie die Möglichkeit, die Piloten hautnah zu erleben, garantieren ein wahres Motorradfest für Fans.