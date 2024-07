Mörderischer lustvoller Herbst mit zahlreichen Krimilesungen

Erleben Sie Faszination Verbrechen an über 20 Tatorten in der Region Wörthersee-Rosental und in Villach.

Vom 2. bis 13. Oktober 2024 wird wieder gemordet, ermittelt und geschmunzelt, wenn 25 Topautorinnen und -autoren der Krimiszene an zwölf Tagen aus ihren aktuellen Werken lesen. Als besonderes Highlight verlosen wir zwei Plätze für die spannende Lesung von Elisabeth Herrmanns neuem Thriller „Blutanger“.

Über das Buch

Ein Toter in Rumänien und ein ermordeter Bauer in Brandenburg – noch ahnt Anwalt Vernau nicht, worauf er sich bei der Verteidigung des jungen Lucian Sandu einlässt, der in die Ereignisse verwickelt zu sein scheint. Der Saisonarbeiter hat gestanden, seinen Chef brutal ermordet zu haben, doch es gibt Widersprüche, und bald ist Vernau sicher, dass Lucian mit seinem Geständnis jemanden schützen will. Auf den ersten Blick sind Verrat, Gier und Hass das Motiv. Aber als Vernau auf dem Hof die geheimnisvolle Rumänin Tina kennenlernt, ist er sich sicher, dass es auch um die Liebe geht. Und um ein furchtbares Geheimnis, das alle vernichten wird, sollte es jemals gelüftet werden. Auch ihn selbst ...

Über die Autorin

Elisabeth Herrmann, geboren 1959 in Marburg/Lahn, ist eine renommierte Krimiautorin. Ihr Durchbruch gelang ihr mit dem Roman „Das Kindermädchen“, und fast alle ihre Bücher wurden oder werden verfilmt, darunter die erfolgreiche Reihe um den Berliner Anwalt Joachim Vernau mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle. Herrmanns Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Radio-Bremen-Krimipreis und der Deutsche Krimipreis. Sie lebt mit ihrer Tochter in Berlin und im Spreewald.

Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance, diese fesselnde Lesung live zu erleben!

Das genaue Programm und weitere Informationen gibt es hier .

Teilnahmeschluss Gewinnspiel: 17.09.2024