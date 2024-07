Nach den erfolgreichen Podcast Festivals in Graz und Klagenfurt macht die Kleine Zeitung nun auch in Wien halt

Bald gibt’s von der Kleinen Zeitung wieder was auf die Ohren! Und zwar was Cooles. Nach den erfolgreichen ersten Podcast Festivals in Graz und Klagenfurt wird nun auch in Wien die faszinierende Welt des Hörens live erlebbar gemacht. Direkt am Ohr, nah und persönlich – das zeichnet Podcasts aus. Doch noch besser wird es, wenn man das Ganze live auf der Bühne erleben darf. Genau das passiert am 7. September 2024 beim Podcast Festival der Kleinen Zeitung im STADTSAAL in Wien. Auf die Besucher:innen wartet auch heuer wieder eine Auswahl der begehrtesten Podcastgenres live auf der Bühne: von dem Investigativ-Podcast „Die Dunkelkammer“ mit Host Michael Nikbakhsh, „delikt“ mit David Knes, über den feministischen Gesellschaftspodcast „fair&female“ mit Barbara Haas mit der Sängerin Ina Regen zu dem politischen Comedypodcast „maurer&cik“ mit Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik, die sich kurz vor der Nationalratswahl die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig vor das Mikro laden. Ebenfalls politisch wird es bei Anna Wallner von der „Presse“, die noch mit einem ganz besonderen Gast überraschen wird. Und es gilt: There’s much more to come!