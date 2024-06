Schneewittchen – neu verzwergt!

Zwerglein, Zwerglein in dem Wald, sagt mir, wieso ist meine Stiefmutter so durchgeknallt? Oder heißt es doch: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“

Schneewittchen versteht die ganze Aufregung um ihre Person nicht und die Sache mit der Schönheit ist ihr auch fremd. Warum sie also ihr geliebtes Schloss verlassen muss und ihren Freund, den Papagei, weiß sie nicht. Doch sie findet ein neues Zuhause bei den 7 Zwergen im Wald und hat mit ihnen richtig viel Spaß. Bis eines Tages die Sache mit dem Apfel passiert und Schneewittchen in einen seltsamen Zauberschlaf verfällt ...

Wer kann sie jetzt retten? Der Zauberspiegel oder doch ein Prinz? Schneewittchens Papagei oder die 7 Zwerge? Nur ihr könnt das! Die wahren Märchenfans sind wieder gefragt.

Im Sommer 2024 geht das Abenteuer los. Und wer glaubt, Schneewittchen zu kennen, hat sich geirrt, denn beim Märchensommer im Hof des Priesterseminars in Graz ist alles neu verzwergt.

Termine 2024

Juli: 24. (Vorpremiere), 25. (Premiere), 26., 27., 28., 31.

August: 01., 02., 03., 04., 07., 08., 09., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 21.,22., 23., 24., 25.

Mittwoch – Samstag jeweils 17 Uhr

Sonntag um 15 Uhr

Zusätzlich Samstag 03.08. und 10.08. um 11 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier.