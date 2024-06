Ein Segel, eine Brücke und ein Surfbrett. Das ist alles, was man braucht, um flussaufwärts zu surfen. Begeben Sie sich beim Up Stream Surfen auf die Drau und lernen Sie, wie Sie Ihr Surfbrett beherrschen und auf dem UP STREAM System, befestigt an der Stadtbrücke, den Fluss hinauf surfen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 7. Juli 2024