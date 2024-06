Was Musik alles kann

Die Styriarte lockt 2024 mit der Macht der Musik vom 21. Juni bis 21. Juli wieder an die schönsten Plätze in Graz und der Steiermark. Mit einem ganz neuen Musik-Theater-Format betritt die Styriarte 2024 einmal mehr neue Erlebnisfelder.

Ein Highlight der Styriarte stellt das Konzert „Mozart in Stainz“ am 06. Juli 2024 dar. Die C-Moll-Messe, Mozarts gewaltiger Torso, wird von Jordi Savall in der Stainzer Pfarrkirche in Szene gesetzt – mit dem Arnold Schoenberg Chor, einer feinen Solisten-Schar und dem Styriarte Festspiel-Orchester.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss 30. Juni 2024