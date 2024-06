Formula 1 Qatar Airways Großer Preis von Österreich 2024

Wenn die besten Piloten der Welt am Red Bull Ring gegeneinander antreten, ist ein erstklassiges Rennwochenende vorprogrammiert. Beinharte Duelle am Limit verwandeln die legendäre Grand-Prix-Strecke von 28. bis 30. Juni 2024 in einen Hexenkessel der Emotionen. Der 4,318 km lange Red Bull Ring mit seinen schnellen Geraden und anspruchsvollen Kurven liefert den perfekten Schauplatz für ein Spektakel der Extraklasse.

Der Ansturm auf die Tickets für den Formula 1 Qatar Airways Großer Preis von Österreich 2024 ist ungebrochen. Wer kein Wochenendticket ergattert hat, kann sich zumindest mit einem Tagesticket für Freitag und Samstag die Gelegenheit sichern, erstklassige F1-Action live zu erleben. Auch 2024 findet am Red Bull Ring eines von nur sechs Sprintevents der Saison statt.

Fans erwartet ein Wochenende geballter Race Action. Anstelle des zweiten Freien Trainings findet das Sprint-Qualifying am Freitag statt. Der Sprint über 100 km und das GP-Qualifying gehen am Samstag über die Bühne. In der F1 Fan Zone und im Steiermark Village wird den Besuchern Entertainment rund um die Uhr geliefert.

Teilnahmeschluss: 19. Juni 2024