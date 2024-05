Gewinnen Sie einen Startplatz beim Grossglockner Mountain Run 2024!

Das große Highlight wird natürlich wieder der Lauf von Heiligenblut über 13,3 Kilometer und 1300 Höhenmeter bis auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sein. Neben der unglaublichen Kulisse und dem Pasterzen-Gletscher wird auch wieder der Zieleinlauf über 522 Stufen alles von den Teilnehmer:innen abverlangen.

Aber Achtung, auch am Samstag wird ein tolles Programm geboten. Der Kleine Zeitung Junior Mountain Run und Bambini Sprint laden die ganze Familie ein, vorbeizukommen. Als besonderen Leckerbissen für alle Laufbegeisterten gibt es am Samstag heuer auch erstmals den „King of Heiligenblut“. Ein Elite-Rennen, bei dem vier Runden mit einer Länge von 1,5 Kilometern gelaufen werden. Es gibt allerdings einen Haken. Jede Runde scheiden die letzten 25% aus. Das heißt, dass Taktieren und Spannung mit dem Start und Ziel vor der Grossglockner Mountain Running City vorprogrammiert sind.

Worauf also noch warten? Jetzt noch bis zum 29. Juni online anmelden und das nächste Ziel setzen!

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 16. Juni 2024