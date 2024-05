Wein und Musik – eine jahrtausendealte Kombination, die einen beschwingten und kurzweiligen Abend garantiert. Genau diese Tradition möchte die Veranstaltungsreihe Weinberg Klassik unter dem Motto Natur – Genuss – Kultur weiter ausbauen und mit namhaften Künstlern und heimischer Kulinarik in einer malerischen Kulisse aufleben lassen.

2024 ist bereits das dritte Jahr der Weinberg Klassik und daher warten auch drei ganz besondere Konzertabende in der Süd- und Oststeiermark auf uns. Den Beginn macht am 19. Juni das virtuos aufspielende Moritz Weiß Klezmer Trio. In Verneigung vor der jüdischen Musiktradition lässt man diese auf Musikformen und -stile anderer Epochen treffen und spinnt die Geschichte des Klezmer in neuer musikalischer Sprache weiter.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 7. Juni 2024