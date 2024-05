Runde drei steht in den Startlöchern

Nach zwei erfolgreichen Debütaustragungen in den vergangenen Jahren findet nun am Samstag, dem 29. 6. 2024 der dritte TAUERN CIRCLE statt – einem Sportevent für jedermann/jederfrau mit einer Mischung aus Spannung, Spaß und einer schweißtreibenden Herausforderung.

Acht km, 250 HM und 18 spektakuläre Hindernisse gilt es in diesem Jahr zu bezwingen. Am Abend findet dann wieder eine legendäre Afterrace Party in der Hohenhaus Tenne Schladming statt, bei der dann die jeweiligen sportlichen Leistungen zelebriert werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 3. Juni 2024