Ein Pointenfeuerwerk mit den ORF-Kultduo am 29. Juni am Schlossberg in Griffen. Jetzt mitmachen und die letzten Tickets gewinnen!

Das Stermann & Grissemann-Universum aus feiner Beschimpfung, Sinnsabotage und Selbstdemontage, Nonsense, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik erlaubt sich eine neue, nicht geahnte Ausdehnung. Gewohnt erstklassig flitzen die beiden, die „eigentlich zu gut für’s Fernsehen“ (John Cleese) sind, durch den selbst gesteckten Gag-Slalom. Beide, auch der Deutsche (Stermann), verirren sich aber nie ins kabarettistisch Ressentimentale oder langweilen mit öden sozialdemokratischen Pointen. Keine Sekunde mit Stermann und Grissemann ist Zeitverschwendung. „Gags, Gags, Gags!“ unter diesem Motto präsentieren am Samstag, 29. Juni das Satiriker-Duo Stermann & Grissemann das erste Mal live am Schlossberg in Griffen.

Teilnahmeschluss: 9. Juni 2024