Was sind Fakten und was sind Fake News? Wie kommen Nachrichten in die Kleine Zeitung? Was passiert im Newsroom? Was machen Journalisten den ganzen Tag? Welche Berufe gibt es noch bei der Kleinen Zeitung? Und wer ist eigentlich Paula? Bei einer Führung durch das Styria Media Center in Graz erklären wir alles rund um das Thema Nachrichten und zeigen, wie eine Zeitung entsteht.

Die Schulführungen dauern 2 Stunden und sind kostenlos