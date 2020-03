Meine Eltern hatten beschlossen, dass sie gemeinsam mit uns nach Amerika emigrieren. Mein Vater war Arzt und hatte eine Stelle in einer Klinik in Los Angeles angeboten bekommen. Er schickte meine Mutter und die vier Kinder voraus und wollte nachkommen, sobald er das Haus und seine Praxis verkauft hatte. Wir sind ein Jahr in Amerika gesessen und haben auf ihn gewartet, er kam aber nicht. Unser Visum wurde nicht mehr verlängert, weil es an den Job meines Vaters gebunden war. Meine Mutter, die damals gerne in Amerika geblieben wäre, war unglaublich enttäuscht. Zurück wollte sie aber dennoch nicht. Nach einer Zwischenstation in der Türkei hat sie dann in allen möglichen europäischen Ländern einen Visumsantrag gestellt. Damals sagte Österreich: Kommt einmal für ein halbes Jahr. Und daraus ist das restliche Leben geworden.

Ich wurde 1967 im Iran geboren und war zwei Jahre alt, als wir weggezogen sind. Die erste Station war Los Angeles, wo wir ein Jahr geblieben sind. Danach waren wir noch ein Jahr in der Türkei. Als ich vier Jahre alt war, sind wir in Wien gelandet. Und geblieben. Meine Erinnerung setzt auch hier ein und zwar an ein österreichisches Frühstück, meine erste Erinnerung ist der Geschmack einer Himbeermarmeladesemmel.

Ich glaube, in Wahrheit wusste er, dass meine Mutter der weitaus stärkere Mensch war als er. Und dass er im Ausland in ihrem Schatten stehen würde. Er wusste, dass sie nicht zu bremsen sein und sich selbst verwirklichen würde. Letztendlich war es auch wirklich so, weil meine Mutter ohne ihn ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Und er war wahrscheinlich im Iran auch glücklicher. Also war es am Ende für alle gut.

Der Alltag.

Meine Mutter hatte im Iran Soziologie studiert und ihr Doktorat gemacht. Bevor sie ausgewandert ist, hatte man ihr eine Stelle an der Uni angeboten. Sie war im Iran also gut aufgestellt, wollte aber trotzdem in den Westen. Als sie dann nach Österreich kam, zeigte sich, dass sie dort gar nichts machen konnte. Ihr iranisches Studium hat in Österreich nicht gegolten. Sie konnte nur schlecht Deutsch. Sie hatte kaum Geld. In ihrer Verzweiflung bewarb sie sich damals als Hilfskraft in einer Bäckerei. Dort bekam sie zur Antwort, dass das saubere Arbeit sei und nichts für Ausländer. Meine Mutter ist ein unglaublich stolzer Mensch. In dem Moment war ihr klar, dass sie einen anderen Weg einschlagen musste.





Sie hat also überlegt: Was können wir Iraner gut? Wir sind gastfreundlich! Es kann also nicht so schwer sein, eine kleine Pension aufzumachen. Sie hat im ersten Bezirk eine Lokalität gefunden, hatte aber zu wenig Geld und bei den Banken keinen Kredit bekommen. Also ist sie zu Richard Lugner gegangen und hat ihm gesagt: „Ich mache Ihnen jetzt ein super Angebot. Ich gebe Ihnen den Auftrag für den Umbau und Sie geben mir das Geld, damit ich es umbauen kann. Ich zahle es Ihnen zurück.“ Verquer gedacht, aber es war erfolgreich. Ich rechne es Richard Lugner heute noch hoch an, dass er eingewilligt hat.

Es begann alles mit einer Pension mit sechs Zimmern, das Hotel Cinderella im ersten Bezirk. Ein paar Jahre später hat sie dann noch eine zweite Pension eröffnet, das Hotel Bajazzo, das hatte dann zwölf Zimmer. Später hat sie beide Pensionen sehr lukrativ als Betrieb verkauft und im neunten Bezirk ein Grundstück gefunden, es gekauft und sich ihr eigenes Hotel hingebaut. So ist sie ins Geschäftsleben eingetreten. In ein Hoteliersleben, was eigentlich nie ihres war, aber sie musste eben ihre Familie ernähren.





Und nachdem sie dieses Hotel gebaut hatte, ist sie nach ein paar Jahren ins Baugeschäft eingestiegen, weil sie gemerkt hat, dass ihr das Spaß macht. Sie ist jetzt 82 Jahre alt, aber nach wie vor arbeitet sie mit meiner Schwester an diversen Bauprojekten. Nicht aktiv zu sein, fällt ihr sehr schwer.