BRG Petersgasse: Voll auf Kurs

Von naturwissenschaftlichen über sprachlichen Schwerpunkten bis zu themenbezogenen Kurssystemen und Nachmittagsbetreuung hat das BRG Petersgasse in Graz viel zu bieten.

Durch die Kooperation mit der TU Graz werden in der Oberstufe Interessen und Begabungen im Bereich Naturwissenschaft und Technik gefördert. © KK

Schwerpunkt: Naturwissenschaftlich-mathematisch, wobei auf eine solide sprachliche, musisch-kreative und sportliche Bildung Wert gelegt wird. Zur ersten lebenden Fremdsprache Englisch kommen ab der 5. Klasse wahlweise Latein, Italiensch und ab der 6. Klasse Französisch oder Spanisch in Kursform dazu.

Kurssystem: In der Oberstufe gibt es statt der Wahlpflichtfächer ein themenbezogenes Kurssystem. Durch die Kooperation mit der TU Graz werden in der Oberstufe Interessen und Begabungen im Bereich Naturwissenschaft und Technik gefördert.

Das Junior-Kurssystem (Unterstufe) umfasst Pflicht- und Wahlkurse – etwa in den Bereichen soziales Lernen, Englisch als Arbeitssprache (CLIL-Projekt), Informatik, Wahlkurse (Sport, Musik, Theater, Sprachen und Experimentieren in Biologie und Chemie, Mathematikolympiade etc.).

Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen, Lern- und Hausübungsbetreuung sowie individueller Lern- und Freizeit.

Schulveranstaltungen: Kennenlerntage, zwei Wintersportwochen und eine Projektwoche in der Unterstufe sowie eine Sommersportwoche und zwei Sprachreisen (Italien und ein englischsprachiges Land) in der Oberstufe.