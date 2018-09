Genau die richtige Bildung(Aus-)Bildung, ich komme

Facebook

Bildungsentscheidungen werden heutemit viel Bedacht getroffen. Sie gelten als wichtige Lebensentscheidungen. Oft sind Zukunftsträume und

-hoffnungen, aber auch Unsicherheiten mit der Schulwahl verbunden

– bei den Schülerinnen und Schülern selbst, besonders aber bei Eltern.

Vielfalt an Schulen. Das hat auch mit der grundsätzlich hoch erfreulichen

Vielfalt an Schulen und Schultypen in der Steiermark zu tun. Wer vor einem Schulwechsel steht, hat viele Wahlmöglichkeiten, aber auch die sprichwörtliche „Qual der Wahl“. Unterschiedliche Schultypen, aber auch unterschiedliche Schwerpunkte der einzelnen Schulen ermöglichen es

Kindern und Jugendlichen, sich bei der Wahl von den eigenen Interessen,

Begabungen und späteren Berufswünschen leiten zu lassen.

Zieht es mich zur Musik, zu Sprachen, zu Technik? In welchem Umfeld lerne ich am besten und waswill ich einmal werden? Um im „Dschungel“ der Vielfalt das Richtige zu entdecken, ist es ratsam, sich in aller Ruhe zu informieren. Die Schule gut zu wählen ist auch deshalb so wichtig, weil so die Freude am Lernen am besten erhalten bleibt. Bestes Indiz dafür, am richtigen Ort zu sein ist es, wenn die Bereitschaft zu lernen

und etwas zu leisten aufblüht und sogar noch wächst.

Tage der offenen Tür. Die folgenden Seiten bieten einen Ein- und Überblick über das bunte schulische Angebot. Sie sollen Sie und

IhreKinder dabei unterstützen, auf die passende Schule – vielleicht

ganz in Ihrer Nähe – aufmerksam zu werden. Schulen und Institutionenstellen ihre ProfileundSchwerpunkte vor. So fällt es leichter, interessante Schulen in die engere Auswahl zu ziehen. Diese kann

man dann am „Tag der offenen Tür“ besuchen. Die inhaltlichen Schwerpunkte, aber auch dieStimmung, Atmosphäre und Werte einer Schule werden an diesen Tagen besonders gut spürbar.