Der Vorsitzende der Katholischen Männerbewegung Österreich, Ernest Theussl, am Dienstag, den 9. Juli im 78. Lebensjahr verstorben. Das gab seine Familie bekannt. Theussl war seit Ende Februar aufgrund mehrfacher Erkrankung zu einem Spitalsaufenthalt gezwungen. Die Katholische Männerbewegung, die Katholische Aktion und die Kirche insgesamt hätten Theussls „unermüdlichem Engagement, seinen vielen Ideen und Initiativen und seiner verbindenden Art sehr viel zu verdanken“, hieß es in einem ersten Nachruf der KMB vom Dienstag.

Viele Fähigkeiten

Ernest Theussl wurde am 6. Jänner 1947 in der Steiermark geboren, studierte Theologie und unterrichtete anschließend bis zu seiner Pensionierung am Akademischen Gymnasium Graz und am Bundesoberstufenrealgymnasium (Borg) Deutschlandsberg Religion. Bereits seit Anfang der 1970er-Jahre engagierte er sich in der Katholischen Männerbewegung der Diözese Graz-Seckau und war von 2003 bis 2021 deren Obmann. Im Herbst 2018 wurde er zum Vorsitzenden auf Österreich-Ebene gewählt und 2021 wiedergewählt.

Lebendiges Christsein

Zeitlebens sei der Verstorbene „tief verwurzelt in seinem Glauben“, gewesen, zugleich ein „theologisch kenntnisreicher und wacher Zeitgenosse“, hoben die beiden stellvertretenden KMBÖ-Vorsitzenden, Helmut Dachs und Herbert Nussbaumer, würdigend hervor. Theussl habe sich „von der Pfarre bis in die Österreichebene für ein optimistisch gelebtes und lebendiges Christsein“ engagiert und seinen Glauben „mit viel Umsicht, Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen“ gelebt.

Dachs und Nussbaumer erinnerten an einen Leitsatz, den Theussl anlässlich seiner Wahl zum KMBÖ-Vorsitzenden 2018 dargelegt habe, nämlich: „Lieber einmal mit schmutzigen Händen vor deinen Schöpfer treten als mit leeren.“ Auch auf die Erkenntnis von Viktor Frankl, „dass wir uns den Sinn des Lebens selber schaffen können und müssen, indem wir uns an eine Person, eine Aufgabe verschwenden und uns nur im Gegenüber selber finden“, habe Theussl oft verwiesen und aufgefordert, man solle „nicht dauernd nach Sinn suchen, sondern Sinn tun“.

Mehrfacher Buchautor

Theussl war verheiratet und dreifacher Vater und Großvater. Er verfasste auch mehrere Bücher zu Glaubensthemen, so erschien zuletzt von ihm das „Praxishandbuch für Basis-Christen. Ein Handbuch für Advent-, Fasten- und Maiandachten“.