Maskenpflicht oder 3G? © APA/dpa/Matthias Balk

Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

An sich hätten ab heute neue, leicht nachgeschärfte Corona-Regeln in Österreich gelten sollen - aber die Regierung hat es in der Nacht nicht geschafft, sich pünktlich auf die Verschärfung von Maskenpflichten zu einigen. Die Verhandlungen gehen heute weiter. Alle Details finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kiewer Bürgermeister Klitschko: "Das ist ein Genozid"

Vitali Klitschko hat den russischen Angriff auf sein Land als Völkermord bezeichnet. Wie viele Ukrainer bisher gestorben seien, könne er nicht sagen: "Wir können die Leichen nicht zählen."

Erlösender Niederschlag erst im April in Sicht

Für den restlichen März ist in Österreich mit keinem Niederschlag mehr zu rechnen. In manchen Regionen hätte es somit den gesamten März gar nicht geregnet. Mehr dazu hier.

Onlinebetrüger setzten Opfer mit Vorwurf der Kinderpornografie unter Druck

Ein Mann aus dem Bezirk Leoben bekam ein E-Mail, vermeintlich von der Kriminalpolizei, in dem ihm vorgeworfen wird, er habe Kinderpornos konsumiert. Er fiel nicht auf das infame Phishingmail der Onlinebetrüger herein – sondern erstattete Anzeige. (Kleine Zeitung PLUS)

Fünfstöckige Oligarchen-Jacht braucht jetzt Polizeischutz

In Rijeka haben Behörden ein Wächterhäuschen vor der "Royal Romance" gebaut, da im Internet mit einem Brandanschlag gedroht wurde. Hier geht es zur Geschichte.

Immer mehr Österreicher greifen im Supermarkt zu Aktionsware

28 Prozent der Lebensmittelkäufe entfielen in Österreich auf Aktionsware. Der Ausblick lässt für heuer lässt größere Umbrüche im Agrarsektor und damit im Einkaufsverhalten zu erwarten. Mehr dazu hier.

Schlagerstar Nik P. hat auf den Malediven heimlich geheiratet

Still und heimlich feierte Nik P. auf den Malediven eine Traumhochzeit. Es ist seine vierte Ehe, für Gattin Karin die dritte. Mehr dazu hier.

Ashleigh Barty: Tennis-Weltranglisten-Erste beendet Karriere mit 25

Die Australierin wendete sich am Mittwoch auf Instagram an ihre Fans und verkündete ihren Abschied vom Sport. Ashleigh Barty stand seit 114 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt Foto © APA/AFP/AARON FRANCIS

Video: Minimalistisches Lebensgefühl vom Weißensee

Wieland Kraus hat sein "Nomadenleben" zum Beruf gemacht. Der gelernte Maurer baut Tiny Naturhäuser und bedient ein neues Lebensgefühl außerhalb des "Hamsterrades".

Noch 33 Minuten Zeit für unseren "Delikt"-Podcast?

Über zwei Jahrzehnte und mit 267 Transaktionen bediente sich ein Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt an Steuergeld. 1,76 Millionen Euro waren es, die von Mai 1997 bis Februar 2018 in seine Taschen gewandert sind. Als der Mann in Pension ging, flog sein ausgeklügeltes System auf.

