In anderen Städten sind sie schon längst gang und gäbe: Sprühnebelanlagen, die Stadtbummlern die Möglichkeit geben, sich im Vorbeigehen abzukühlen. Jetzt, gerade rechtzeitig zur nächsten Hitzewelle, trumpft auch Graz mit einer solchen Anlage auf.

Heimo Maieritsch, Kurt Hohensinner und Andreas Rauch © Stadt Graz/Foto Fischer

Heute luden Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und Citymanager Heimo Maieritsch gemeinsam mit Andreas Rauch, Gründer der Firma Rauch, zur Pressekonferenz an einem eher unüblichen Ort: im vormittäglichen Schatten des Rathauses am Grazer Hauptplatz. Dort steht nämlich seit neuestem eine Sprühnebelanlage, wie es sie seit Jahren schon in anderen Städten gibt.