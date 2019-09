Interview mit SPÖ-Urgestein"Dass Arbeiter türkis wählen, ist mir unbegreiflich"

Michael Leitner (63) steht seit 34 Jahren an der Spitze des ATB-Arbeiterbetriebsrates in Spielberg. Das SPÖ-Urgestein über das Wahlergebnis seiner Partei.

Michael Leitner, hier im Spielberger ATB-Werk: „Von Erfolgen der Vergangenheit wollen die Leute nichts hören. Die SPÖ braucht ein ehrliches Zukunftsbild, das auch die Jungen anspricht © Josef Fröhlich

Herr Leitner, Sie gelten in der Region als sozialdemokratisches Urgestein, sind seit 34 Jahren Betriebsratsvorsitzender der ATB Spielberg. Am Eingang zu Ihrem Betriebsratsbüro sieht man Sie als große Pappfigur mit dem Spruch: „Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen“. Ist Ihnen nach dieser SPÖ-Niederlage noch zum Lachen zumute?

Michael Leitner: Nein, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich hätte mir wesentlich mehr erwartet, habe mich in diesem Wahlkampf sehr engagiert, um den Unterschied zwischen Türkis-Blau und der Sozialdemokratie herauszuarbeiten.