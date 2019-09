Kleine Zeitung +

Früherer Bürgermeister tot Ein Todesfall überschattet den Wahlerfolg von Joachim Schnabel (ÖVP)

Joachim Schnabel (43), Spitzenkandidat der ÖVP in der Süd- und Weststeiermark, schaffte den Einzug in den Nationalrat. Sein Wahlerfolg war aber von einem Todesfall überschattet: Johann Edler, Ex-Bürgermeister im südsteirischen Lang und einer von Schnabels Vorgängern, war in der Nacht auf Montag verstorben.