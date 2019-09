Steirische FPÖ"Strache ist nicht mehr zu halten"

Facebook

Kunasek und Amesbauer am Sonntagnachmittag © ballguide/Maximilian Wolf

Schlecht geschlafen habe er, sagt Hannes Amesbauer müde. Nur ein bis zwei Stunden, bevor der steirische Spitzenkandidat der FPÖ als Sprengelwahlleiter in sein Wahllokal in Neuberg an der Mürz aufbrach. Eine Vorahnung auf die kräftige Niederlage?