Joachim Schnabel, ÖVP-Spitzenkandidat im Wahlkreis 6C, wird in den Nationalrat einziehen. Dementsprechend wurde bei der ÖVP in der Region auch gefeiert. Anderswo waren die Gesichter länger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Freude bei der ÖVP in Leibnitz © Thomas Wieser

Groß war die Freude heute bei der ÖVP in Leibnitz, als wenige Minuten nach 17 Uhr die erste Hochrechnung über den großen Bildschirm in der neuen Parteizentrale am Hauptplatz flimmerte. Jubel, Hochrufe, Umarmungen - so waren die Reaktionen.