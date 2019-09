Facebook

Die Grünen Jakob Schwarz und Sandra Krautwaschl © (c) Christof Hütter Photography e.U

Um jede einzelne Stimme wolle man in den kommenden Tagen noch kämpfen, erklärt die Grüne Sandra Krautwaschl. "Wir dürfen uns von den guten Umfragen vor den Nationalratswahlen am Sonntag nicht täuschen lassen – wer will, dass der Klimaschutz zurück ins Parlament kommt, wird die Grünen am Sonntag auch wählen müssen."