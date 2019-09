Nationalratsabgeordneter Reinhold Lopatka ist ÖVP-Spitzenkandidat im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und Nummer drei auf der Wahlkreisliste. Die prognostizierten 35 Prozent für die ÖVP in der Steiermark seien "schwierig zu erreichen".

Reinhold Lopatka stellte in Hartberg sein Wahlprogramm vor © Gerald Hirt

Die jüngste OGM-Umfrage für die Kleine Zeitung sieht die ÖVP bei der Nationalratswahl 2019 in der Steiermark mit 35 Prozent an der Spitze. "Das wird schwierig zu erreichen sein", kommentierte der Hartberg-Fürstenfelder ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka bei der Vorstellung seines Wahlprogramms in Hartberg.