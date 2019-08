Wie ist die Ausgangslage für die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017? Verschaffen Sie sich einen Überblick. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse der letzten Nationalratswahl 2013 in einem Dossier zusammengefasst.

Nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner und der Übernahme der ÖVP-Parteiführung durch Sebastian Kurz am 14. Mai steht fest, dass 2017 neu gewählt wird. SPÖ, ÖVP und die Grünen treten mit neuen Spitzenkandidaten an, die bei der Nationalratswahl 2013 noch nicht besetzt waren. Wahlkampferfahrung haben hingegen Neos-Chef Matthias Strolz und als dienstältester Parteiobmann Heinz-Christian Strache (FPÖ). Ob die neuen Gesichter in den Parteien die Abwärtsspirale aufhalten können, wird man am 15. Oktober nach der Auszählung sehen. Bis dorthin wird es auf jeden Fall ein langer, aber auch spannender Wahlkampf.

