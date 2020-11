Nachrichtenagenturen verkünden Ergebnis "Too close to call": Wer letztlich den US-Präsidenten ausruft

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Joe Biden wartet noch © AP

In den USA gibt es keine Bundeswahlleitung, es kommt diversen Medien die Aufgabe zu, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl auszurufen. Eine besondere Rolle beim Bekanntgeben des Siegers der US-Wahl spielt die Nachrichtenagentur AP, die Associated Press. Die Nachrichtenagentur wird für ihre Unabhängigkeit und Genauigkeit geschätzt. Doch weil das Rennen um die US-Präsidentschaft noch so eng ist, hält sich AP noch bedeckt. Es heißt: "Too close to call". Joe Biden und Donald Trump liegen stimmenmäßig zu nah beinander.