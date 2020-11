Das Herzschlagfinale im Rennen um die US-Präsidentschaft dauert an. In den noch ausstehenden Bundesstaaten ist man um Ruhe bemüht, Donald Trump deckt mehrere Wahlbehörden mit Klagen ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP/Ashlee Rezin Garcia

Und es wird weiter ausgezählt: Der demokratische Kandidat Joe Biden liegt bei der US-Präsidentenwahl knapp voran. Der Kampf um das Weiße Haus ist weiterhin eine Zitterpartie. Noch nicht da sind die Ergebnisse in Pennsylvania (20 Wahlleute), North Carolina (15), Georgia (16), Nevada (6) und Arizona (11). Der Weg ins Weiße Haus ist dieses Mal besonders holprig. Ein Ende in diesem Wahlk(r)ampf ist noch nicht in Sicht.

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, auch eine Wahlanfechtungs-Klage im US-Staat Nevada einzureichen. Der Trump-Vertraute und frühere US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, sagte am Donnerstag in Las Vegas, derzeit würden "illegale" Stimmzettel gezählt. Dies sei "inakzeptabel".

Der Republikaner Adam Laxalt, früher Generalstaatsanwalt von Nevada, erklärte, es gebe Berichte über zahlreiche "Unregelmäßigkeiten". So seien Stimmzettel im Namen von Toten abgegeben worden - sagt Laxalt. Außerdem seien die Stimmen von Tausenden Menschen gezählt worden, die während der Corona-Pandemie ihren Wahlkreis verlassen hätten und deswegen dort nicht mehr hätten wählen dürfen.

Auch wenn derzeit noch nicht viel gesichert ist, eines ist gewiss: Die Anwälte werden in den nächsten Wochen noch einiges zu tun bekommen.

"Seid geduldig, Leute"

Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden rief seine Landsleute indes zu Geduld auf: "Seid geduldig, Leute. Stimmen werden gezählt, und wir haben ein gutes Gefühl mit Blick darauf, wo wir stehen", schrieb Biden am Donnerstag auf Twitter. Ob er seine Landsleute damit wirklich in Zaum halten kann ist so ungewiss wie der Ausgang dieses Wahlkrimis.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Aber es ginge alles auch viel leichter: Pennsylvania würde für Biden alles entscheiden - Trump forderte dort aber bereits einen sofortigen Stopp weiterer Auszählungen. Joe Biden würden zum Sieg allerdings schon allein die Stimmen aus Nevada und Arizona reichen. Sollte Biden Georgia gewinnen, fehlt ihm noch eine Wahlmänner-Stimme auf die Präsidentschaft.

Zahlen können variieren Wenn sich die jeweils zugerechneten Wahlmännerstimmen in unterschiedlichen Quellen unterscheiden sollten, so liegt dies an der Art der Auszählung. Während Fox News etwa Arizona schon Biden zugeschrieben hat, war CNN z.B. noch vorsichtiger und wartete zu. In den USA gilt die Nachrichtenagentur AP als verlässliches Eichmaß für seriöse Prognosen zum Ausgang in den Staaten. Die offiziellen Zahlen werden - naturgemäß erst später - vom State Attorney General, einer Art Generalstaatsanwalt im jeweiligen Bundesstaat, verlautbart.

Zum Nachlesen: Was in den ersten 24 Stunden der Wahl geschah

Der Liveticker rund um das Wahlgeschehen in den Vereinigten Staaten: