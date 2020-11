Facebook

Der demokratische Kandidat Joe Biden liegt bei der US-Präsidentenwahl voran - allerdings bleibt das Rennen knapp und eine Zitterpartie. Noch nicht da sind die Ergebnisse in Pennsylvania (20 Wahlleute), North Carolina (15), Georgia (16) und Nevada (6). Biden würden zum Sieg schon die Stimmen Nevadas reichen, wo er nach einem Zwischenstand vorne lag - vorausgesetzt, er bleibt in Arizona vorne. Die Nachrichtenagentur AP hatte Biden am Mittwoch zum Sieger in Arizona erklärt. Allerdings begann Bidens Vorsprung laut CNN bei weiterer Auszählung zu schrumpfen. Bewaffnete Trump-Anhänger marschierten vor der Wahlbehörde auf. In Nevada ging die Auszählung sehr langsam voran. Die lokalen Behörden teilten mit, dass es erst Donnerstagabend (18 Uhr MEZ) das nächste Update geben werde.

In den drei anderen umkämpften Staaten lag Trump in Führung, doch schrumpfte sein Vorsprung mit Fortgang der Auszählung. Mit besonderer Spannung wurde die Auszählung in Georgia verfolgt, wo Trumps Vorsprung auf weniger als 30.000 Stimmen schrumpfte. Ausständig waren nämlich vor allem Stimmen aus Bidens Hochburg rund um die Metropole Atlanta. Laut einem Vertreter der dortigen Wahlbehörde sollte das Ergebnis bis 3.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) verkündet werden.

Der Liveticker rund um das Wahlgeschehen in den Vereinigten Staaten: