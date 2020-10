US-Wahl 2020"Angst um die Demokratie", "Polarisiertes Land": Exil-Amis am Wort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AFP

Am Dienstag wird in den USA gewählt. Amis, die in der Steiermark leben, haben per Briefwahl bereits ihre Stimme abgegeben und blicken der Wahl nun gespannt entgegen. Von der Angst um die Demokratie bis zu unterschiedlichen Meinungen in Familien, ein Einblick: