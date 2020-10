Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Getty Images (Spencer Platt)

Washington DC, Mitte September. Die Rotunde des Nationalarchivs ist in Dunkelheit getaucht. Die wenigen Gäste sind im dämmrigen Licht kaum auszumachen. Scheinwerfer erhellen das Rednerpult. Dahinter steht mit entschlossener Miene Donald Trump. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten, die Amerikas Präsidenten auf zwei großen Wandgemälden rechts und links flankieren, wirken gespenstisch fern. Ihnen gilt aber die gesamte Aufmerksamkeit an diesem Tag. Der Präsident verkündet die Schaffung eines neuen Gremiums, der sogenannten „1776-Kommission", welche die "patriotische Erziehung" in Amerikas Schulen "wiederherstellen" soll.



Patriotische Erziehung, dieser Begriff erinnert mehr an das kommunistische China als an das Bildungssystem eines freien Landes. Trump und seine Unterstützer fürchten jedoch um das Ende der amerikanischen Geschichte. Zumindest ist das ihr Vorwand. Dutzende Statuen historischer Persönlichkeiten, darunter die des ersten Präsidenten des Landes, George Washington, und jene des Hauptautors der Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, beides Gründerväter der USA, sind in den vergangenen Monaten von linken Demonstranten gestürzt worden. Angeführt werden die Proteste von der “Black Lives Matter”-Bewegung, die die “weißen alten Männer” als Teil einer rassistischen weißen Vorherrschaftsideologie sehen und Abraham Lincolns Stilisierung der USA zur “letzten besten Hoffnung der Menschheit” ablehnen.