Heute findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Amtsinhaber Donald Trump war nach seiner Infektion mit dem Coronavirus bis zuletzt im Wahlkampfmodus. In den Umfragen liegt der Kandidat der Demokraten vorne, Joe Biden. Er liegt auch in den entscheidenden Bundesstaaten vorne. Aber auch im Jahr 2016 lag Hillary Clinton in den Umfragen vor Donald Trump, mit bekanntem Ausgang.



Von der Mauer bis zu "America First": Wie Trump die USA verändert hat. Podcast

Letzte Rally in Arizona: Reportagen aus den USA



Warum Joe Biden das TV-Duell für sich entschieden hat. Videotagebuch.



USA-Expertin: "Wenn Trump gewinnt, könnte er den Nato-Austritt durchziehen". Interview

Der Liveblog rund um das Wahlgeschehen in den Vereinigten Staaten: