Das Weiße Haus mit Schneedach © (c) AP (Evan Vucci)

15.15 Uhr: Besuch exakt am Jahrestag

Der Blick in den Kalender verrät es: Kurz besucht Trump exakt am selben Tag wie Franz Vranitzky Georg H. W. Bush vor 29 Jahren. Seine Visite war damals bereits der dritte Besuch des sozialdemokratischen Bundeskanzlers im Weißen Haus und es sollten noch zwei weitere Folgen.

15.00 Uhr: Schneesturm über Washington

Dichter Schneefall begrüßt den Kanzler bei seinem Besuchstag im Weißen Haus. Das Thermometer zeigt einen Grad unter Null - natürlich in Celsius und nicht in Fahrenheit wie in den USA üblich. Sebastian Kurz braucht also Mantel und festes Schuhwerk. Und auch die Aussichten sind nicht viel besser: Am Nachmittag soll der Schnee in Regen übergehen. Am Donnerstag werden dann wieder 13 Grad Celcius erwartet in der US-Hauptstadt und strahlender Sonnenschein - wie übrigens schon bei der Ankunft am Dienstagnachmittag Ortszeit.

14.30 Uhr: Der Kanzler beginnt seinen Trump-Tag

In Washington startet der Tag der österreichischen Delegation mit einem Briefing zum Ablauf. Dann folgt ein Treffen mit Polit-Experten Peter Rough vom Hudson-Institut zum Thema „Transatlantische Beziehungen”.