John Michael „Mick “ Mulvaney, geboren 1967 in Virginia, ist seit Februar 2017 Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushaltswesen unter US-Präsident Donald Trump und Trumps Stabschef im Weißen Haus.

Er studierte Internationale Wirtschaft, Handel und Finanzpolitik. Nach einem anschließenden Jurastudium an der University of North Carolina at Chapel Hill und seiner 1992 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er in einer großen Kanzlei zu arbeiten. Später stieg er ins Immobiliengeschäft ein. Gleichzeitig schlug er als Mitglied der Republikanischen Partei eine politische Laufbahn ein.

Mulvaney ist seit 1998 verheiratet und hat drei Kinder, die als Drillinge zur Welt kamen.