Kavanaugh ist ein erzkonservativer Jurist, den US-Präsident Donald Trump für eine freigewordene Position am Obersten-US-Gerichtshof vorsah. Nun werden sowohl das angebliche Opfer als auch der Kandidat für das Amt vor der Bestellung im Senats-Ausschuss angehört.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der mögliche Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh muss wegen Vorwürfen, eine ehemalige Mitschülerin vor mehr als 30 Jahren sexuell belästigt zu haben, um seine Nominierung bangen. Nach zahlreichen US-Oppositionspolitikern forderte mit Jeff Flake nun auch erstmals ein Republikaner, den Nominierungsprozess für Kavanaugh im Senat bis zur Klärung der Vorwürfe zu unterbrechen.

Kavanaugh sollte nach bisherigen Fahrplan am Donnerstag vom Justizausschuss des Senats empfohlen und vom Senat dann noch im September offiziell ernannt werden. Ohne Flakes Stimme haben die Republikaner nicht die nötige Stimmenzahl, um Kavanaugh im Justizausschuss zu bestätigen und die Angelegenheit für das endgültige Bestätigungsvotum ins Plenum des Senats zu überweisen. Wegen der republikanischen Mehrheit war eigentlich mit einer reibungslosen Bestätigung des Kandidaten gerechnet worden.

Christine Blasey Ford, eine Professorin aus Kalifornien behauptet, Kavanaugh habe sich nach einer Schülerparty Anfang der 1980er Jahre auf sie geworfen und ihr den Mund zugehalten, so dass sie sich nicht durch Schreien habe wehren können. Sie sei davon ihr ganzes Leben psychisch beeinträchtigt gewesen.

Zuerst anonym, dann Interview

Kavanaugh bestreitet die Vorwürfe energisch. "Ich habe dies weder damals in der Schule noch sonst irgendwann getan", erklärte der 53-Jährige. Die Vorwürfe waren von der Frau zunächst anonym vorgebracht worden, am Sonntag veröffentlichte die "Washington Post" jedoch ein Interview mit der Frau. Damit gewinnen die Vorwürfe an Gewicht, weil sie nicht mehr als anonymer Denunziationsversuch abgetan werden können.

Kavanaugh habe erst von ihr abgelassen, nachdem einer seiner Mitschüler sich auf ihn geworfen habe. Alle drei seien dann aus dem Bett zu Boden gefallen. Sie selbst sei erst ins Badezimmer geflohen und dann nach Hause gegangen, sagt die Frau.

Die Anschuldigungen der Professorin, die als Mitglied der oppositionellen Demokraten registriert ist, sorgten in der Washingtoner Politik für große Aufregung und stellten den weiteren Zeitplan für Kavanaughs Berufung infrage.

Die Betroffene soll sprechen

Supreme-Court-Richter sind in den USA hochpolitische Positionen. Flake sagt, er könne nicht über Kavanaugh befinden, "wenn wir nicht Fords Seite der Geschichte gehört haben". Andere Senatoren schlossen sich der Forderung nach einer Anhörung Fords vor dem Ausschuss an. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein erklärte, die US-Bundespolizei FBI müsse in dem Fall ermitteln, ehe der Nominierungsprozess fortgesetzt werden könne.

Auch US-Präsident Donald Trump befürwortet nach Angaben einer Mitarbeiterin eine parlamentarische Befragung der Frau, die seinem Kandidaten für das oberste Gericht, Brett Kavanaugh, versuchte Vergewaltigung vorwirft. "Diese Frau sollte nicht beleidigt werden, und sie sollte nicht ignoriert werden", sagte Präsidentenberaterin Kellyanne Conway am Montag im US-Fernsehsender Fox News.

Die Frau und auch der Richter-Kandidat für den Supreme Court sollten unter Eid vom Justizausschuss des Senats angehört werden, sagte die hochrangige Mitarbeiterin des Weißen Hauses. Sie machte deutlich, dass sie diese Position mit Trump abgesprochen habe. Conway sagte auch, sie habe mit mehreren Senatoren über die Angelegenheit gesprochen und gehe davon aus, dass der Ausschuss eine Anhörung der Frau ansetzen werde.

Ähnlicher Fall in der Vergangenheit

Die Vorwürfe gegen Kavanaugh erinnern an die turbulente Nominierung des Supreme-Court-Richters Clarence Thomas 1991. Seine ehemalige Mitarbeiterin Anita Hill hatte ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Es entwickelte sich eine regelrechte Schlammschlacht, in deren Verlauf sich Anita Hill schwerer Angriffe auf ihre Glaub- und Ehrwürdigkeit erwehren musste. Thomas wurde dennoch bestätigt und ist heute noch Richter.

Die "Washington Post" zitierte zur Unterstützung von Fords Aussagen aus internen Aufzeichnungen ihres Psychotherapeuten. Im Jahr 2012 hatte Ford demnach in Therapiesitzungen von dem Übergriff berichtet und von einem "Vergewaltigungsversuch" gesprochen. Kavanaughs Name wird in den Unterlagen aber nicht ausdrücklich erwähnt.

Verschiebung nach rechts

Die Besetzung der freien Stelle am Obersten Gericht ist von weitreichender Bedeutung. Mit der Aufnahme des erzkonservativen Kavanaugh in das neunköpfige Richterkollegium könnten die weltanschaulichen Kräfteverhältnisse am mächtigen Supreme Court für Jahrzehnte deutlich nach rechts verschoben werden, da die Richter auf Lebenszeit ernannt werden.

Durch die jetzt aufgekommenen Vorwürfe gegen Trumps Kandidaten dürfte die Personalie auch noch weiter in den Vordergrund des Wahlkampfs für die in zwei Monaten anstehenden Kongresswahlen werden. Im Zuge der "#MeToo"-Bewegung spielt das Thema von sexuellen Übergriffen gegen Frauen dort ohnehin schon eine wichtige Rolle.