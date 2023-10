Um dem Mangel an Lehrerinnen und Lehrern entgegenzuwirken, will Bildungsminister Martin Polaschek das Lehramtsstudium ändern. Die Ausbildung zum Bachelor soll von vier auf drei Jahre verkürzt werden, dafür der Master im Durchschnitt länger und berufsbegleitend werden. Das Ziel ist klar: Angehende Pädagogen sollen schneller unterrichten. Dagegen wehrt sich aber der grüne Koalitionspartner. Eine Studie der Uni Wien zeigt nun aber, dass bereits ein Viertel der Bachelor-Studenten in der Klasse steht und fast 60 Prozent jener, die gerade den Master anstreben.

Die Studie vom Team um Nele Kampa, Professorin für Schulpädagogik, ist nicht repräsentativ, aber umfangreich. Sie inkludiert 1.635 angehende Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Österreich, die in diesem Frühling befragt wurde. Die bereits berufstätigen Pädagogen gaben an, im Durchschnitt 16 Stunden pro Woche zu unterrichten. Dies ergebe, so die Studie, eine Arbeitszeit von 33 Stunden inklusive Vor- und Nachbereitungsaufgaben. Die Hälfte gab an, in anderen Gegenständen zu unterrichten, die sie studiert haben. Rund 30 Prozent sagten, bereits als Klassenlehrer oder Klassenvorstände tätig zu sein.

Unter all diesen Belastungen leidet das Studium. Die Dauer liegt bei den Früheinsteigern 2,5 Semester über der von Studierenden, die gar nicht arbeiten und ein Semester über der von Studierenden mit anderen Berufen. Außerdem legen Lehramtsstudierende, die schon unterrichten, nur halb so viele Prüfungen ab wie andere Studierende. Auch die Freude am Studium ist im Vergleich geringer. Früheinsteiger fühlen sich zwar eher auf herausfordernde Situationen in der Schule vorbereitet, gleichzeitig haben sie laut Studie aber überhöhte Vorstellungen von den eigenen Kompetenzen.