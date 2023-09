Offizieller Wahlkampfstart, eine Rückkehr von Sebastian Kurz oder gar Neuwahlen: Für die wildesten Spekulationen hatte eine kurze Videosequenz gesorgt, die am vergangenen Freitag auf den sozialen Kanälen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auftauchte. Darin zu sehen ist ein Ausschnitt seines "ORF-Sommergespräches", in dem er den Satz "Glaubt an dieses Österreich" von Nachkriegskanzler Leopold Figl zu Papier bringt. Gefolgt vom heutigen Datum, dem 26. September 2023.

Hinter der ominösen Ankündigung verbirgt sich die Fortführung einer Erzählung, die die ÖVP, allen voran der Kanzler selbst, seit einigen Wochen vorantreibt. Er appelliert – trotz diverser Krisen wie Teuerung, Ukraine-Krieg und Inflation – an die Bevölkerung, mit mehr Zuversicht und Optimismus auf Land und Lage zu blicken. Dabei sollen ihm nun "Menschen aus der Mitte der Gesellschaft" helfen.

Die Präsentation beginnt um 10 Uhr, den Livestream dazu finden Sie hier: