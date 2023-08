2.700 schwere Lkw würden bei Nickelsdorf pro Tag nach Österreich einreisen, und öfters sind Menschen zwischen der Ladung versteckt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) präsentierte am Dienstag beim Grenzübergang sieben neu angeschaffte Herzschlagdetektoren, mit denen laut Bundespolizeidirektor Michael Takacs Menschenleben gerettet werden, da diese oft in kleine Nischen mit wenig Luft gezwängt würden. Von den sieben Geräten werden sechs im In- und eines im Ausland eingesetzt.

Angeschafft werden laut Karner auch sieben zusätzliche Wärmebildfahrzeuge sowie 50 Drohnen, die die Flotte auf 350 Stück anwachsen lassen werden. "Wir müssen intensiv auf die Asylbremse steigen", meinte der Minister. Man werde alles tun, um die Bevölkerung zu entlasten, auch wenn die Asylzahlen im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen wären.