Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Medienunternehmer starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in der er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war. Noch am Montag hatte Berlusconi Besuch von seinen Töchtern Marina und Eleonora.

Erst am 19. Mai war Berlusconi nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hatte zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht. Berlusconi ist Vorsitzender der mitregierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er vier Mal italienischer Regierungschef.