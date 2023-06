Der nun in abermaliger Auszählung bestätigte neue SPÖ-Chef Andreas Babler nimmt die Wahl zum Parteivorsitzenden an. "Das Versagen des Apparats in einer so fundamentalen Frage darf sich nicht wiederholen", so Babler in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.

Dazu soll der nächste (an sich erst kommendes Jahr nötige) Parteitag auf Herbst vorgezogen werden, um dort ein neues Statut zu beschließen und Personalfragen zu klären. "Die SPÖ befindet sich sicher in ihrer bittersten Stunde", so der neue Parteichef - er sei aber optimistisch, dass die Partei bei der nächsten Nationalratswahl gute Chancen habe.

"Alle Zweifel ausgeräumt"

Für Babler sind alle Zweifel am Abstellungsprozess ausgeräumt. Es seien ja alle elf Urnen korrekt ausgezählt worden. Zudem soll es im Herbst bereits wieder einen Parteitag geben, dann einen ordentlichen. Wie sein Team aussehen wird, wollte der neue SPÖ-Chef heute nicht sagen.

Dass heute nochmals nachgezählt wurde, war auf Ersuchen des neuen Parteivorsitzenden geschehen. Babler wollte, dass das Ergebnis ohne jeden Zweifel am Tisch liegt.